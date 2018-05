Arriva 'Hippie' di Coelho su Magic Bus

ROMA, 16 MAG - Paulo Coelho ci fa rivivere il sogno di rivoluzione e pace di una generazione nel suo nuovo romanzo, 'Hippie' (euro 18), che sarà in libreria il 14 giugno, pubblicato da La nave di Teseo. "Hippie racconta il mio viaggio sul Magic bus, nel 1970" dice Coelho che, a 50 anni dal '68, ci racconta in 270 pagine lo straordinario viaggio che nel 1970 lo ha portato da Amsterdam al Nepal a bordo appunto del Magic Bus. "Chi desidera imparare, deve iniziare a guardare intorno a sé" dice lo scrittore tra i più venduti al mondo, le cui opere sono state pubblicate in più di 170 paesi e tradotte in 81 lingue. In contemporanea con l'uscita di Hippie, cresce il catalogo di Paulo Coelho con La nave di Teseo con una nuova edizione di 'Il cammino di Santiago', il bestseller che solo in Italia ha venduto 1.500.000 copie. Nel romanzo autobiografico, troviamo Paulo, un giovane aspirante scrittore brasiliano, che si fa crescere i capelli e gira il mondo alla ricerca della libertà e Karla, una hippie olandese.