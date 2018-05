Atlanta 2, l'odissea rap di Donad Glover

ROMA, 16 MAG - Sono passati due anni, a causa degli impegni di Donald Glover sul set dell'attesissimo Solo: A Star Wars Story (in uscita il 23 maggio), ma questa non è semplicemente una "season 2". Atlanta torna con la sua seconda stagione dal 17 maggio in prima visione assoluta su Fox (Sky, canale 112) il giovedì alle 21. La serie creata da Glover, trionfatrice sia ai Golden Globes che agli Emmy (Miglior Serie Tv commedia e Miglior attore protagonista) è anche la prima serie disponibile integralmente su Sky on demand in contemporanea al debutto su Fox. Il sottotitolo inglese della stagione è Atlanta Robbin' Season, perché siamo nel periodo tra Natale e Capodanno quando ad Atlanta - con l'arrivo delle festività - aumenta il tasso di criminalità: bisogna preparare il pranzo delle feste e comprare i regali per la famiglia, come spiega lo stralunato Darius (Lakeith Stanfield) nel primo episodio di questa serie sempre in bilico fra umorismo surreale e angoscia metropolitana, con una colonna sonora a ritmo di rap.