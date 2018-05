Premio Chiara a Gino Paoli, poeta musica

MILANO, 16 MAG - E' Gino Paoli il vincitore del premio Chiara Le parole della musica 2018. Paoli (che viene premiato dopo artisti come Francesco Guccini, Paolo Conte, Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Francesco De Gregori e Roberto Vecchioni) è stato scelto per la sua attività di cantautore e "poeta in musica" che gli ha permesso di creare "canzoni simbolo della musica italiana. Testi e melodie senza tempo, capaci di rimanere impressi nel cuore di più generazioni". La consegna del riconoscimento avverrà domenica 20 maggio alle 18 nella sala Napoleonica di villa Litta a Varese. Nell'occasione Paoli sarà intervistato da Enrico de Angelis e Antonio Silva, conduttore Vittorio Colombo. Il premio verrà consegnato da Marco Vittorelli, presidente di Openjobmetis.