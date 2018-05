Star Wars entra in catalogo Mondadori

ROMA, 15 MAG - Uno dei più fecondi e longevi miti dell'immaginario approda nel catalogo del più grande editore italiano, da maggio 2018. Mondadori e The Walt Disney Company Italia hanno infatti stipulato un accordo con il quale le due collane Oscar più innovative, 'Fantastica' e 'Ink', accoglieranno una serie di libri legati alla saga di Star Wars™. Nella collana Oscar Fantastica usciranno i romanzi ufficiali di Star Wars™, scritti dai maggiori autori contemporanei di fantascienza, spesso in collaborazione con registi e sceneggiatori dei film della saga, che rappresentano il "canone" della mitologia ideata da George Lucas. Tra i primi titoli Rogue One. A Star Wars Story, oltre le immagini del film, e Catalyst. A Rogue One Novel, ambizione e tradimenti in prequel Rogue One. Mentre negli Oscar Ink ci saranno i volumi a fumetti targati Marvel e firmati dai migliori sceneggiatori e disegnatori del fumetto americano, in una nuova Uniform Edition progettata e realizzata da Giuseppe Camuncoli.