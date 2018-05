Courtney Love star concerto 'Rockin1000'

BOLOGNA, 15 MAG - Sarà Courtney Love - musicista, cantautrice e attrice, frontwoman delle 'Hole' - l'ospite di 'That's Live 2018', il concerto di 'Rockin'1000', la rock band più grande del mondo, in programma il prossimo 21 luglio allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. La star americana suonerà con i 1.500 musicisti della supergruppo ed eseguirà due dei suoi più grandi successi 'Celebrity Skin' e 'Malibu', oltre a una speciale cover ancora misteriosa accompagnata dal chitarrista Tad Kubler. Parte del ricavato del concerto, organizzato da Rockin'1000 con il sostegno della Only The Brave Foundation andrà alla comunità di recupero riminese di San Patrignano. L'esperienza di 'Rockin'1000' nasce nel 2015 quando 1.000 musicisti si sono riuniti in un parco di Cesena per suonare 'Learn to Fly' dei Foo Fighters. Sull'onda del successo del video dell'esibizione - che ha avuto 44 milioni di visualizzazioni - gli stessi Foo Fighters si sono esibiti in un concerto di ringraziamento nella città romagnola.