Santa Cecilia, Valčuha dirige Beethoven

ROMA, 15 MAG - Il direttore slovacco Juraj Val?uha dirigerà il Triplo Concerto per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven giovedi 17 maggio all' Auditorium Parco della Musica di Roma per la Stagione sinfonica di Santa Cecilia. Il maesro di Bratislava, che 42 anni e attualmente è Direttore Musicale del Teatro San Carlo di Napoli e Primo direttore Ospite della Konzerthaus Orchester di Berlino, torna alla guida dell' orchestra ceciliana dopo i successi delle scorse stagioni. Si esibiranno con lui i solisti Carlo Maria Parazzoli, dal 1999 primo violino Solista dell'Orchestra dell'Accademia; Gabriele Geminiani, primo violoncello, ed Enrico Pace al pianoforte. In programma anche la Sinfonia n. 1 di Beethoven e la Sinfonia n. 1 di Šostakovi?. Il concerto, con inizio alle 19:30, si replica venerdì 18 alle 20:30 e sabato 19 alle 18.