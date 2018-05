Da Prince a Dylan, asta memorabilia a NY

NEW YORK, 15 MAG - Strumenti musicali, abiti da scena, testi di canzoni scritti a mano e appartenuti ad artisti come Prince, Elvis Presley, Michael Jackson o Bob Dylan. Sono alcuni degli oggetti che vanno all'asta il 18 e 19 maggio all'Hard Rock Cafè a New York. La vendita di memorabilia si terrà a Times Square, in un ristorante la cui catena è diventata famosa per le memorabilia di star appese alle pareti. Il 18 è tutto dedicato al genio di Minneapolis. Tra gli oggetti una chitarra elettrica, Schecter White Cloud, commissionata dallo stesso Prince nel 2002, che richiama la chitarra usata nel 1984 nel film Purple Rain, e un abito in devoré indossato per il personaggio di Christopher Tracy nel film del 1986 Under the Cherry Moon. In vendita anche il testo scritto a mano della canzone del 1986 Miss Understood e una lettera in inchiostro viola alla prima moglie Mayte Garcia in cui Prince si scusa per non averla presa per il videoclip Walk Don't Run. All'asta anche chitarre suonate da Dylan e George Harrison.