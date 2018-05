Tiromancino con Amoroso in Due destini

ROMA, 15 MAG - Tiromancino e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme in un'inedita versione di uno dei brani cult della band: "Due destini", in uscita il 18 maggio. Il brano, estratto dall'album "La descrizione di un attimo" e colonna sonora del film "Le fate Ignoranti" di Ferzan Özpetek, compie 18 anni e per l'occasione la band ripropone una nuova versione, che anticipa l'uscita del prossimo progetto discografico dei Tiromancino, in arrivo a settembre. Il nuovo progetto discografico conterrà alcuni dei brani più significativi della band riarrangiati e reinterpretati insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano, più alcuni brani inediti.