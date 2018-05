Consoli, concerto 1 luglio cambia sede

ROMA, 15 MAG - Troppe richieste e allora il concerto-evento "Carmen Consoli & Friends per Namastè", in programma il 1 giugno a Catania, cambia location e si sposta in piazza del Duomo. Sul palco Carmen Consoli insieme a Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti. L'evento in favore della Onlus Namastè, con lo scopo di raccogliere fondi per dare una casa famiglia ai ragazzi affetti da disabilità mentali, voluto e organizzato dalla cantantessa, sarà una festa che riunirà sullo stesso palco gli artisti e amici che hanno affiancato Carmen nel suo straordinario percorso artistico. I biglietti già acquistati restano validi.