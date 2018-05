Referendum a Firenze per statua di Folon

FIRENZE, 15 MAG - "Abbiamo restaurato il bellissimo 'Uomo della Pioggia' di Folon e stiamo pensando a dove ricollocarlo. Queste sono le opzioni possibili: come sempre all'Obihall, in piazza dei Ciompi, in piazza del Carmine. Quale di queste preferite? Fatemi sapere!". Così il sindaco di Firenze Dario Nardella lancia su Fb una sorta di referendum per la collocazione dell'opera in bronzo che l'artista belga donò alla citta' in occasione del Social Forum Europeo del 2002. Anche all'epoca fu indetto un referendum via web. La scultura, che rappresenta un uomo con cappello e cappotto che tiene un manico d'ombrello dal quale esce un getto d'acqua che prende la forma delle falde dell'ombrello stesso, fu poi collocata al centro di una rotonda nella zona di Firenze sud, vicino all'Obihall, venendo danneggiata almeno due volte a causa di incidenti stradali, l'ultimo l'anno scorso.