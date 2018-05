Courtney Love insieme a 1500 musicisti

FIRENZE, 14 MAG - Courtney Love si esibirà insieme a 1.500 musicisti il prossimo 21 luglio allo stadio Artemio Franchi di Firenze nell'ambito di 'That's live 2018', il concerto benefico di Rockin'1000, la più grande rock band del mondo. E' la prima volta che un'artista di fama internazionale partecipa a uno spettacolo Rockin'1000: Love eseguirà due dei suoi più grandi successi come frontwoman della band Hole, 'Celebrity Skin' e 'Malibu', oltre a una speciale 'cover , al momento ancora misteriosa, accompagnata dal chitarrista Tad Kubler. Il repertorio completo di Rockin'1000 That's Live include un totale di 18 canzoni iconiche che ripercorrono la storia del rock. Una parte del ricavato del concerto, organizzato da Rockin'1000 con il sostegno della Only The Brave Foundation, andrà alla comunità di San Patrignano.