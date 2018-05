Salone Libro chiude con più visitatori

TORINO, 14 MAG - Ha chiuso con 144.386 visitatori, in aumento rispetto ai 143.815 del 2017, la 31esima edizione del Salone del Libro. Un successo difficilmente ripetibile per il direttore della manifestazione, Nicola Lagioia, che ha annunciato che il prossimo anno la manifestazione si svolgerà dal 9 al 13 maggio. "Tutte le manifestazioni che hanno dato forza a questo Salone sono beni comuni della città e in quanto tali vanno tutelati", ha aggiunto il presidente della buchmesse, Massimo Bray. Lagioia e Bray sono stati confermati alla guida della kermesse anche per il prossimo anno. La sindaca Appendino ha annunciato che ad occuparsene sarà "una cabina di regia in corso di formazione", che curerà "la Fondazione per la Cultura". Della cabina di regia farà parte "tutta la filiera del libro", editori e istituzioni. Per la gestione tecnico-commerciale sarà indetta una gara d'appalto. Velocizzati i pagamenti dei creditori, si punta anche a difendere il marchio che, dice l'assessora regionale Parigi, "deve restare pubblico".