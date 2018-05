A Lecce De Souza, diva della bossa nova

Bari, 14 MAG - "Ho pensato a questo nuovo album 'Tempo' come un'analisi di quello che sono, di quello che ho vissuto e di quello che inevitabilmente ho lasciato dietro. Penso che le mie origini, il modo in cui il mio popolo guarda la vita, hanno avuto una grande parte nel concepirlo; per questo ho deciso di ritornare all'origine della bossa nova, genere che racconta l'amore nelle sue diverse forme: sogno e realtà, passione e cinismo, desideri e abbandoni". Sono le parole della vocalist brasiliana Rosàlia De Souza, che il 18 maggio presenterà dal vivo in prima nazionale al Teatro Paisiello di Lecce, il suo nuovo album 'Tempo'. E' il suo quinto album e sarà pubblicato da Nau Records (distr. Audioglobe) venerdì 1 giugno 2018, a 9 anni di distanza da D'improvviso. Lo presenterà a Lecce con un ensemble di fuoriclasse: Antonio De Luise al pianoforte, Sandro Deidda al sax e flauto, Aldo Vigorito al contrabbasso e Dario Congedo alla batteria.In apertura,un intervento di presentazione a cura del giornalista Alceste Ayroldi.