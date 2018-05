Cannes, i 50 anni della Quinzaine

CANNES, 14 MAG - Serata storica il 14 maggio per la Quinzaine des Rèalisateurs, fondata nel 1969 dall'Associazione dei cineasti francesi (SRF) su impulso della protesta che coinvolse, nel Maggio '68, alcuni tra i più carismatici "giovani turchi" della Nouvelle Vague. 50 anni fa erano Truffaut e Godard, insieme a molti giovani colleghi come Claude Lelouch, Alain Resnais, Claude Chabrol e Louis Malle, a dichiarare prematuramente chiuso il festival, coinvolgendo nella protesta contro le decisioni del ministro della Cultura Malraux anche i cineasti stranieri come Milos Forman, Roman Polanski, la nostra Monica Vitti. Quel clima rivive nel documentario di Jean-Luc Magneron che si vede in questi giorni sulla Croisette. Per la festa, una apposita creazione sonora che recupera le emozioni di una generazione e il mediometraggio d'animazione belga "Una bellissima torta". Per il direttore Edouard Waintrop è anche il passo d'addio: dopo sette anni lascia all'italiano Paolo Moretti, che firmerà la selezione 2019.