Pellegrini e Maionchi in giuria IGT

ROMA, 14 MAG - Sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici di Italia's got talent che siederanno al tavolo al fianco dei veterani Claudio Bisio e Frank Matano. Con una giuria rinnovata al 50% il talent show, prodotto da FremantleMedia e in onda prossimamente su Tv8, si prepara così ad una nuova edizione per eleggere il miglior talento italiano. La campionessa olimpica di nuoto Pellegrini, dopo aver battuto record su record e accumulato un palmares di vittorie straordinarie, che l'hanno incoronata tra i più importanti protagonisti italiani del palcoscenico sportivo internazionale, debutta per la prima volta nel ruolo di giudice. La produttrice discografica Maionchi, dopo l'esperienza di X Factor, raddoppia il suo impegno nelle vesti di giudice. Le due new entry affiancheranno Bisio e Matano, al loro quarto anno a Igt. Le audizioni prenderanno il via il 28, 29 e 30 maggio.