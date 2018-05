Apre le porte Villa dei mosaici a Spello

PERUGIA, 14 MAG - Anche quest'anno la campagna #EUinmyregion passa per l'Umbria. L'iniziativa voluta dalla Commissione europea - Dg Regio per tutto il mese di maggio permetterà ai cittadini di scoprire migliaia di progetti finanziati dall'Ue. Il 15 maggio aprirà le porte la Villa dei Mosaici di Spello, restaurata grazie al Por Fesr Umbria, cui si sono aggiunti fondi ministeriali (Par Fsc 2007-2013) e comunali, per un totale di 4,27 milioni di euro. La sistemazione della Villa ha riguardato la costruzione di un edificio e delle aree esterne a scopo museale e didattico a protezione dei resti della villa romana e l'allestimento a fini museali dello stesso edificio. Durante la giornata di apertura si potrà visitare gratuitamente la Villa dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Grazie alla campagna europea #EUinmyregion si potrà anche condividere la propria esperienza in Villa attraverso un concorso fotografico e di blogging. (ANSA).