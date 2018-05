Chiamparino, Salone Libro è rivincita

TORINO, 14 MAG - Una "grande rivincita" e, al tempo stesso, "la certezza che il futuro di questa manifestazione si appoggi su un solido presente". Dall'ospedale Molinette, dove è ricoverato per un intervento non grave ma urgente, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino parla del Salone del Libro che si conclude il 14 maggio come di una "edizione decisamente entusiasmante". Il successo "è il miglior stimolo - aggiunge - a continuare a lavorare e a trovare le risorse per garantire la continuità e la solidità che il nostro Salone, il Salone di Torino, e non solo, meritano".