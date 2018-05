Pino Daniele, svelato un brano inedito

ROMA, 14 MAG - "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si apre così l'inedito di Pino Daniele 'Resta quel che resta', composto e inciso dall'artista oltre 9 anni fa e ritrovato ora, a tre anni e mezzo dalla scomparsa. Per la prima volta, alle 11 di lunedì 14 maggio, il brano - prodotto da Corrado Rustici - è stato trasmesso in contemporanea da 9 grandi network radiofonici italiani, Rtl 102.5, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio2, Rds, Radio Deejay, Radio Capital, Radio Monte Carlo e Radio Zeta, già insieme per sostenere 'Pino è', il grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli. 'Resta quel che resta' sarà in digitale e su tutte le piattaforme streaming dal 18 maggio. I ricavati dalla vendita del brano e gli introiti netti legati a 'Pino è' saranno devoluti ai progetti benefici della Pino Daniele Trust Onlus, gemellata all'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open Onlus e della Pino Daniele Forever Onlus gemellata con Save the Children.