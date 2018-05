Video immersivo per Padova verso Unesco

ANCONA, 11 MAG - Un video ad alto contenuto tecnologico per promuovere le bellezze artistiche di Padova. Lo ha sperimentato il regista anconetano Matteo Gagliardi, autore di 'Fukushima: a nuclear story', realizzando per la città veneta docufilm, che sarà lo strumento di punta per far accogliere Padova tra i siti Patrimonio mondiale dell'Unesco. Intitolato Padova Urbs Picta e prodotto da RC Sistemi Audiovisivi, il video usa cinque proiettori e un software dedicato per creare una realtà immersiva che avvolge lo spettatore come in un cilindro, dove sfilano orizzontalmente e verticalmente i capolavori artistici della città, dai cicli pittorici della Cappella degli Scrovegni di Giotto, al Battistero della Cattedrale con le opere coeve di Giusto de' Menabuoi, Guariento e Jacopo Avanzi, fino alla Cappella della Reggia Carrarese. L'idea nasce dalla storia professionale di Gagliardi: prima del documentario su Fukushima, trasmesso da Sky Cinema e presentato al Maxxi di Roma, ha iniziato l'attività creando film per planetari.