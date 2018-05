Piccoli musei in festa il 3 giugno

ROMA, 11 MAG - Biscotti a forma di uovo decorato, bustine di spezie, mattonelle in ceramica, sacchetti di fagioli locali con la ricetta giusta per cucinarli, matite, letture di storie e racconti, ampolline di olio, una bottiglia di vino. Sono i doni che i Piccoli musei italiani offriranno domenica 3 giugno per la loro giornata nazionale, per ringraziare i visitatori e richiamare l'attenzione. L'Associazione nazionale dei Piccoli musei, nata nel 2012, ne raduna poco più di 400. "Ma secondo le nostre stime - dice Giancarlo Dall'Ara, il presidente - sono oltre 10 mila, più del doppio di quanto risulta a Istat e ministero. Questo divario è dovuto al fatto che la maggior parte non ha tutti gli standard richiesti, ad esempio gli orari di apertura, per essere considerato museo". Il 60% dei piccoli musei è stato aperto dal 2001. Il 37% è gestito da associazioni. Su 100, 38 si trovano in una città, o in un centro urbano con oltre 10 mila abitanti; il 41% in un paese tra i 5 e i 10 mila, il 21% in borghi con meno di 5 mila.