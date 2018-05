Grandes, racconto resistenza al nazismo

TORINO, 12 MAG - E' un romanzo di spie, politico, sulla vita quotidiana in Spagna nel dopoguerra, di amicizia ed è anche un'indagine sull'identità. E' un libro che con le sue 800 pagine può spaventare 'I pazienti del Dottor Garcia' (Guanda) di Almudena Grandes e la scrittrice ne è consapevole. Ma poi, se entri nella storia, non la vuoi abbandonare. "In Spagna il libro sta andando molto bene. Ho la fortuna di avere lettori che mi seguono e comprano i miei libri. Io devo scrivere quello che credo sia giusto. Pazienza se occupa molto spazio. Questa è una storia complicata per l'estensione biografica, è spagnola ma anche europea. E' la soddisfazione di un impulso politico e morale e un'opportunità di ringraziare lo sforzo dei resistenti" dice la Grandes appena arrivata al Salone del Libro di Torino dove la aspetta un incontro già esaurito. "Ci sono più di 200 personaggi, molti sono reali ne 'I pazienti del Dottor Garcia'".