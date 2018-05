Restauro Rocca nel segno dell'Ariosto

CASTELNUOVO GARFAGNANA (LUCCA), 12 MAG - Un progetto di restauro nel segno di Ludovico Ariosto che in Garfagnana (Lucca) fu governatore dal 1522 al 1525 per conto del Ducato Estense di Ferrara. E' l'intervento per la Rocca di Castelnuovo Garfagnana, presentato al Teatro Alfieri della cittadina della provincia lucchese. L'intervento porterà alla trasformazione della Rocca in un polo interattivo moderno destinato ad ospitare anche un hub museale dedicato all'Ariosto e alla Garfagnana del '500 e che sarà il nodo centrale di un circuito di valorizzazione e recupero dell'intero comprensorio garfagnino. Coinvolte nel progetto, la vicina fortezza di Mont'Alfonso sovrastante la Rocca Ariostesca, che si dice un tempo collegata da un percorso sotterraneo, la fortezza della Verrucole, la rocca di Camporgiano e la rocca di Trassilico, oltre ad altre fortificazioni come le rocche di Sassi, di Cascio, di Ceserana e il castello di Palleroso.