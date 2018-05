Social World Festival dedicato a Loren

NAPOLI, 12 MAG - Sarà dedicata a Sophia Loren l'ottava edizione del Social World Film Festival, Mostra Internazionale del cinema sociale, che si svolgerà dal 29 luglio a 5 agosto a Vico Equense (Napoli) con una retrospettiva, incontri e una mostra fotografica in onore della diva che ha girato in penisola sorrentina uno dei suoi primi lavori, "Pane, amore e..." di Dino Risi al fianco di Vittorio De Sica. Ad annunciarlo è Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore generale del festival all'Italian Pavilion del Festival di Cannes. "Siamo lieti di dedicare l'edizione 2018 alla diva internazionale Sophia Loren il cui nome è indissolubilmente legato ai luoghi dove si svolge il nostro festival che come tema di quest'anno avrà la passione. Sarebbe un sogno averla come ospite d'onore". Confermata da Carlo Rodomonti, responsabile Marketing e Digital di Rai Cinema, la partnership tra il Social Festival e Rai Cinema Channel che premierà con un contratto di tremila euro il miglior cortometraggio per il web.