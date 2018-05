Assegnati Premi Elsa Morante Ragazzi

NAPOLI, 12 MAG - Sono il produttore cinematografico Luciano Stella, il gruppo musical Foja e l'attore David Gramiccioli i vincitori delle sezioni dedicate allo spettacolo del Premio Elsa Morante Ragazzi. Ad assegnarlo una giuria tecnica presieduta da Dacia Maraini e composta da Silvia Calandrelli (direttore Rai Cultura), Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Paolo Ruffini, Maurizio Costanzo, Monica Maggioni (Presidente della Rai), Gianna Nannini, Tjuna Notarbartolo, (direttore del Morante), Teresa Triscari (Ministero degli Affari Esteri). Il Premio Cinema va a Stella, fondatore della Mad Entertainement, per il film d'animazione 'Gatta Cenerentola' , ispirato alla fiaba di Basile. Per la musica saranno premiati i Foja per il brano 'A chi appartieni', colonna sonora dello stesso film. Per il teatro riconoscimento a David Gramiccioli, fondatore della Compagnia del Teatro Artistico d'Inchiesta, che ha portato in scena 'Mi chiamo Antonino Calderone' monologo di Dacia Maraini.