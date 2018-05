Un docu sulla vita di Meghan Markle

ROMA, 12 MAG - Le origini afro-americane di Meghan Markle, le sue battaglie contro il sessismo e gli stereotipi di genere, la carriera da attrice, il divorzio: sono questioni che oggi non dovrebbero impressionare, ma che per una monarchia, come quella britannica, rappresentano una rivoluzione. La febbre da royal wedding è alle stelle e FoxLife (Sky, canale 114) propone il 13 maggio alle 21, a 48 ore dalla messa in onda Usa, un documentario sulla vita di Meghan prima dell'incontro con il principe Harry. Il giornalista britannico Piers Morgan è uno dei commentatori scelti per raccontare la storia della prima americana a sposare un Windsor dal 1937. Parlano anche la sorella della futura principessa, Samantha, che non è stata invitata al matrimonio e sta per pubblicare una biografia di Meghan intitolata The Diary of Princess Pushy's Sister; il maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell; la biografa di Harry, Katie Nicholl; Dickie Arbiter, ex portavoce della Regina, colleghi attori, amici e compagni di scuola di Meghan.