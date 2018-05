Nuovo formato e grafica per La Stampa

TORINO, 11 MAG - Dal 12/5 La Stampa si presenterà ai lettori con una nuova veste e nuovi contenuti. Il restyling, realizzato dall'art director Cynthia Sgarallino in collaborazione con lo studio Cases di Barcellona, è stato illustrato dal direttore, Maurizio Molinari, e dal vicedirettore, Luca Ubaldeschi, al Museo dell'Automobile di Torino. In prima fila John Elkann, vicepresidente di Gedi, l'ad Laura Cioli e la sindaca Chiara Appendino. Lo slogan è 'Un passo avanti nel mondo che cambia'. Nella prima parte del giornale ci saranno cronaca e attualità con notizie dall'Italia e dall'estero scritte e firmate dai giornalisti che avranno la responsabilità di scegliere, nella seconda parte, approfondimenti su cultura, spettacoli e sport. Tra le novità fotografie più grandi, l'uso del colore e un diverso carattere. Agli inserti tradizionali si aggiungono 'Tuttosalute' e 'Tuttogusti', in edicola rispettivamente il giovedì e il venerdì. I quotidiani locali del gruppo Gedi cambieranno veste a giugno.