Dicker, ho mandato in vacanza Goldman

TORINO, 11 MAG - Ha mandato in vacanza, ma solo per un po', Marcus Goldman, che abbiamo conosciuto ne 'La verità sul caso Harry Quebert', lo scrittore svizzero Joel Dicker, tra le star del Salone del Libro. Nel suo nuovo romanzo 'La scomparsa di Stephanie Mailer', pubblicato da La Nave di Teseo nella traduzione di Vincenzo Vega, presenta due nuovi agenti, Jesse Rosenberg e Derek Scott, alle prese con un triplice omicidio nella cittadina di Orphea, nello Stato di New York. "E' importante per me cambiare, esplorare nuovi territori per non sentirmi prigioniero di una situazione, di un genere, di un personaggio. Così ho pensato di far fare a Marcus un po' di vacanza e poi potrà tornare, chi lo sa? Non volevo trovarmi chiuso in un format", dice all'ANSA Dicker, classe 1985. Il caso di cui si occupano Rosenberg e Scott sembra risolto, ma vent'anni dopo sono costretti a riaprirlo. Una giornalista, Stephanie Mailer, annuncia che la persona incriminata a suo tempo è innocente e poi scompare.