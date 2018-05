Mikkelsen, Arctic thriller di ghiaccio

CANNES, 11 MAG - L'inferno bianco e vuoto che circonda Mads Mikkelsen, protagonista di Arctic del regista brasiliano Joe Penna, è difficile da immaginare: la temperatura può infatti scendere fino a meno 70 gradi e tutto è troppo lontano da poter essere raggiunto. In questo thriller della sopravvivenza, passato a Cannes nella sezione Seance de Minuit, tutto è incentrato su una scelta, quella che quest'uomo al Polo Nord è costretto a fare quando viene a mancare la spedizione che lo dovrebbe prelevare dal suo rifugio. La scelta obbligata è rimanere o partire alla volta di una difficile salvezza. Entrambe le possibilità lo mettono a repentaglio perché dovrà combattere con freddo, fame e feroci orsi polari. E all'Artico non è perdonato alcuno sbaglio. Il film, diretto da Penna che lo ha anche scritto insieme a Ryan Morrison, doveva essere ambientato su Marte, ma dopo che Ridley Scott con The Martian ha "come esaurito il potenziale dei questo pianeta - spiega il regista - ho pensato di dirottare tutto al Polo Nord".