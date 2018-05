Bono e Wenders produttori in coppia

CANNES, 11 MAG - Si intitola WAITING FOR THE MIRACLE TO COME il progetto che riunisce insieme, in veste di produttori, Bono degli U2 e Wim Wenders. Ad affratellarli è la buona musica e soprattutto un personaggio unico sulla scena americana come Willie Nelson che sarà a sua volta della partita, mentre Sophie Lowe sarà la protagonista in coppia con Charlotte Rampling. Le musiche saranno di Willie Nelson che per l'occasione ha messo a disposizione il suo ranch come set naturale. Per gli americani Nelson è una leggenda vivente con i suoi 91 anni portati con la leggerezza di un ventenne e una storia da cantautore che ha incrociato più di una volta il cinema con quasi 40 film e collaborazioni con autore del calibro di Fred Schepisi, Jerry Schatzberg, Sydney Pollack, Barry Levinson. In "Sesso e potere" diretto da quest'ultimo interpretava la parte di se stesso in un numero che ha fatto epoca, mentre per "Il cavaliere elettrico" scrisse tutte le musiche.