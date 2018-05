Le donne a Cannes, arriva il #MeToo

CANNES, 11 MAG - Arrivano le donne. Su per la Montee des Marches il 12 maggio tante star da tutto il mondo. Si sale insieme per Les Filles du Soleil di Eva Husson con Emmanelle Bercot e Golshifteh Farahani, un film femminista dichiarato, sul battaglione di soldatesse curde, un gruppo di donne eccezionali, sopravvissute a violenze. Sarà un colpo d'occhio particolare, un atto spettacolare, e tale vuole essere, con 82 donne che rappresentano gli 82 film di registe passati in concorso dalla prima edizione a oggi. Per l'occasione il red carpet s'interromperà a metà per indicare la strada ancora lunga da percorrere. Non solo: Agnes Varda in francese e Cate Blanchett in inglese si fermeranno sulla Montee e dialogheranno sui temi della parità. Blanchett presidentessa della giuria ha sottolineato come una sola Palma è stata assegnata ad una regista ed era Jane Campion per Lezioni di piano in 70 anni di storia. Nel caso in gara sono Alice Rohrwacher, Nadine Labaki, Eva Husson. Lunedì 14 a Cannes, tutto il movimento #MeToo.