Bocelli al Carlo Felice

GENOVA, 11 MAG - Sei anni fa Andrea Bocelli si presentò per la prima volta al Carlo Felice in veste di tenore lirico nella parte di Romeo in "Romeo e Giulietta" di Gounod. Non fu una esperienza felice: l'artista, in non perfette condizioni fisiche, dovette rinunciare a diverse prove e alla prima cantò con qualche giustificata difficoltà. Bocelli si ripresenterà al Carlo Felice nei prossimi giorni: il 29 maggio debutterà una nuova produzione di "Lucia di Lammermoor" e il celebre cantante sarà Edgardo. Accanto a lui, nella parte della protagonista, Zuzana Markova, mentre il ruolo di Enrico sarà affidatop a Stefano Antonucci. Il secondo cast prevede Elena Mosuc (Lucia), Luciano Ganci (Edgardo) e Federico Longhi (Enrico). Sul podio dei complessi stabili genovesi salirà Andriy Yurkevich, mentre la regia sarà firmata da Lorenzo Mariani e le scene da Maurizio Balò.