Mia Martini, Il concerto in cd e vinile

ROMA, 11 MAG - Una miscela di pezzi storici del suo repertorio e cover di alcuni suoi compagni di viaggio: è disponibile dall'11 maggio Il concerto di Mia Martini, che Nar International pubblica, a 23 anni dalla morte dell'artista, su cd e per la prima volta in doppio vinile, anche con due brani inediti registrati in studio: Le altre e Uomini farfalla. Le tracce sono prese da diversi concerti in cui hanno suonato, tra gli altri, Maurizio Galli, Lele Melotti, Rosario Jermano, Giorgio Cocilovo, Gilberto Martellieri, Danilo Cherni e Arrigo Cappelletti. Sono presenti così per la prima volta le interpretazioni dal vivo di Al mondo, Questi miei pensieri, Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. Mimì si cimenta anche in una emozionante interpretazione solistica di Cu'mme e regala una serie di brani dei suoi autori preferiti da sempre: dai Beatles di Come together al Battisti di Emozioni. Si continua con un inedito brano di Mariella Nava, riarrangiato per dare senso alla modernità e all'attualità della voce di Mia.