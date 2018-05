Gli anni '90 rivivono a Cagliari

CAGLIARI, 11 MAG - Dieci ore di musica no stop, ma anche videogame e ambientazioni anni '90. Sbarca in Sardegna il 26 maggio "1990", format nazionale che porta sul palco dell'Opera Beach Arena della spiaggia del Poetto a Quartu Sant'Elena (Cagliari), ospiti come Dj Jad, il duo Marvin & Andrea Prezioso e il dj inglese Kim Lucas che con la sua "All I really want" scalò nel 1999 le classifiche di tutto il mondo. Una serata per riassaporare tra musica e divertimento, le atmosfere del decennio dei jeans a vita bassissima, scarpe da ginnastica fosforescenti, skateboard, surf, graffiti, street fighter e tanta musica. Dall'esplosione dell'hip hop fino all'età d'oro della dance. Ad accompagnare con la sua voce l'evento ci sarà Mc Garghy, e per i più nostalgici della nightlife cagliaritana degli anni '90 ci saranno graditi ritorni in consolle con gli Ormus Force. La serata sarà animata anche dai video giochi cult, come Power Rangers e Sailor Moon, Tamagotchi, Emiglio il Meglio, Super Mario, Pokemon.