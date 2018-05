Ghali, nelle arene canto la mia storia

MILANO, 10 MAG - "Quello che vorrei fare è il salto dello spettacolo, regalare un'esperienza". Questa la promessa di Ghali, che ha parlato con l'ANSA del suo tour autunnale in undici arene al coperto, a partire dal Pala Alpitour di Torino, il 20 ottobre. "Finora abbiamo suonato in tutta Italia, ma in spazi piccoli e con un pubblico sempre più numeroso, tanto che rimaneva gente fuori in fila. Non erano spazi adatti per uno show come ce l'avevo in testa: finalmente è arrivato il momento", prosegue l'artista milanese. Uno show dall'impatto visivo forte, con colleghi e ospiti extramusicali. La scaletta presenterà brani da 'album', tracce degli esordi, ultimi successi come il duetto recente con Sfera Ebbasta e anche nuova musica. "Il nuovo disco non sarà sulla falsariga del precedente, mi piace sorprendere. Mi piacerebbe anche un featuring internazionale", commenta Ghali.