Il confine di Carlei tra amore e trincea

ROMA, 10 MAG - La Prima Guerra mondiale ha tracciato confini non solo geografici ma anche temporali. Ha mandato allo sbando, in trincea, dei ragazzi non ancora ventenni mai tornati a casa. Il Confine è il tv movie in due prime serate con la regia di Carlo Carlei, in onda su Rai1 il 15 e 16 maggio a cento cento anni nel centenario della fine della Grande Guerra. "Rai Fiction sente la responsabilità della memoria, vuole con questa miniserie ricordare quei drammatici eventi, perché non si ripetano più, perché ancora hanno valore per il presente e aiutano ad interpretarlo". Lo ha detto il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta nel corso della presentazione a Viale Mazzini del Tv Movie con protagonisti i tre amici Filippo Scicchitano, Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz. Racconta del vortice del conflitto in un contesto pulsante di contraddizioni come Trieste. "Il cuore di questo racconto - aggiunge Andreatta - è la Giovinezza e il suo opposto, la Guerra. Una partita fra la giovinezza, e l'amore che porta con sé