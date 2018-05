Folla visitatori al Salone del Libro

TORINO, 10 MAG - Lunghe code al Lingotto per l'apertura della 31/a edizione del Salone del Libro di Torino. Molte le scolaresche presenti. Giornalisti, relatori e operatori professionali hanno dovuto affrontare lo stesso percorso dei visitatori con rallentamenti dovuti ai controlli. Folla anche davanti al padiglione giallo, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. "Vedere le code mi emoziona", ha detto il direttore del Salone Nicola Lagioia. Il taglio del nastro in una gremita Sala Gialla, con i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati e il ministro Dario Franceschini, accolti dalla sindaca Chiara Appendino. Assente per un lieve malessere il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "Il futuro e la storia del Salone del Libro è qui, a Torino", assicura il presidente Massimo Bray, che ha promesso anche un momento di incontro con i fornitori, in attesa di essere pagati a causa della liquidazione della Fondazione per il Libro.