Scorsese, Netflix? Servono produttori

CANNES, 9 MAG - "Netflix? I film e i nuovi autori hanno bisogno di essere finanziati, di trovare soldi e io penso che bisogna trarre profitto dalle nuove tecnologie. Netflix è una maniera nuova che permette di arrivare ai giovani e di sostenere le nuove leve del cinema": detto da un cinefilo accanito come Martin Scorsese davanti ad una platea di centinaia di persone al festival di Cannes che ha fatto del braccio di ferro con la piattaforma dello streaming un punto di non ritorno e una sfida dell'edizione 2018 rinunciando alla nuova opera del regista premio Oscar Alfonso Cuaron, Roma, ha un peso. Accoglienza da rockstar per Scorsese che riceve la Carrosse d'or dalla Quinzaine des Réalisateurs, la sezione alla quale il grande regista americano deve la rivelazione, dopo che nel 1974 fu proiettato Mean Streets. Scorsese ha in piena preparazione il suo prossimo film, The Irishman, dedicato alla mafia irlandese con Bobby Cannavale, De Niro, Joe Pesci e Al Pacino nel ruolo del sindacalista Jimmy Hoffa.