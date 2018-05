Stefania D'Ambrosio, omaggio a Bindi

ROMA, 9 MAG - Il 12 maggio Umberto Bindi avrebbe compiuto 86 anni. La cantante Stefania D'Ambrosio dedicherà un omaggio al compositore proprio nella data del suo compleanno con un concerto che si terrà all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Bindi da sempre è nel cuore dell'interprete canora per due motivi: il primo perché proprio di Umberto Stefania si trovò, per un fortunato caso, ad essere vocalist; il secondo perché, avendo trascorso diversi e intensi anni alla corte del talentuoso autore, ne divenne anche confidente. Stefania interpreterà dunque non solo i successi internazionali che il grande artista ha scritto su testi di mostri sacri come Calabrese, Lauzi, Paoli e Bardotti, ma anche brani meno noti ma di grande impatto emotivo, molti dei quali scritti negli anni Novanta insieme all'ultimo complice, il giornalista e cantautore Ernesto Bassignano.