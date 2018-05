Al via monitoraggio marmi Duomo Firenze

FIRENZE, 9 MAG - Hanno preso il via a Firenze le operazioni di monitoraggio dei marmi esterni del Duomo, del Campanile di Giotto, della Cupola del Brunelleschi e del Battistero, e nel corso dell'intervento è stato avvistato un nido con tre pulli di falco pellegrino, 'residenti' in una delle fessure del Campanile di Giotto, e 'guardati a vista' dalla madre in volo concentrico intorno alla torre. Da molti anni abitante delle parti più alte del complesso del Duomo, la famiglia di falchi viene solitamente scorta proprio nel momento della supervisione delle superfici. Partiti il 9 maggio, i lavori andranno avanti tre settimane: gli interventi sono eseguiti dal personale dell'Opera di Santa Maria del Fiore con un'autogru dotata di un braccio di 103 metri. L'operazione, dal 2015, viene regolarmente svolta ogni sei mesi (in precedenza era annuale) e riguarda tutti i 40 mila metri quadrati di superfici marmoree dell'interno complesso. Ad eseguire i lavori, il gruppo di restauratori della Bottega di restauro dell'Opera.