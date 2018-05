Crescono vendite libri, lettori stabili

TORINO, 9 MAG - Alla vigilia dell'apertura del Salone del Libro di Torino, il 10 maggio al Lingotto, arrivano dati lievemente positivi per il mercato del libro e si arresta il calo dei lettori. Nei primi 4 mesi del 2018 (fino al 21 aprile) si registra una crescita del +0,4% nelle vendite a valore (escluso Amazon) nei canali trade (librerie, GDO, store-on-line). E' quanto si rileva dai dati Nielsen per l'Associazione Italiana Editori. Ma, considerando anche Amazon, le vendite a valore nel primo quadrimestre potrebbero essere vicine a un +1,5%, secondo le stime dell'Ufficio studi Aie. I lettori si confermano essere il 62% dei 14-75enni in Italia. "Segnali - commenta il presidente di Aie, Ricardo Franco Levi - che ci confermano che il nostro mercato si sta stabilizzando e mai come ora ha la necessità di sviluppare politiche per la lettura che ci aiutino ad allargarlo e a renderlo ancor più internazionale, facendo al tempo stesso crescere il Paese".