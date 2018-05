Chef Rubio on the road con i camionisti

ROMA, 9 MAG - Ristoranti in prossimità delle reti stradali, che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, vere e proprie "chicche" conosciute, talvolta solo da una ristretta clientela di affezionati. Torna in tv Chef Rubio (all'anagrafe Gabriele Rubini), che si metterà in viaggio per andare alla scoperta dei ristoranti frequentati dagli autotrasportatori. In onda da giovedì 10 maggio in prima serata su Dmax (canale 52) e Nove con 'Camionisti in trattoria'. "Voglio capire se è vero l'antico adagio che dove si fermano loro se magna bene...", scherza. "E' un racconto gastronomico, ma soprattutto un ritratto del nostro paese dal punto di vista di chi lo conosce come il palmo della propria mano: i guidatori di tir che, come 'marinai di terra', sono a conoscenza di segreti. In ognuna delle sei puntate percorro un tratto stradale in compagnia di tre diversi camionisti che mi ospitano a bordo dei loro mezzi per portarmi nel loro 'posto' preferito. Qui incontro i cuochi e i proprietari, entro in cucina poi assaggio il menù".