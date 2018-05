A Pro Biennale il compleanno di Sgarbi

MILANO, 9 MAG - Venezia ha accolto, alla Scuola Grande di San Teodoro, la "Pro Biennale", l'esposizione dedicata all'arte contemporanea e al design. A tagliare il nastro della mostra, Vittorio Sgarbi nel giorno del suo compleanno che ha voluto festeggiare assieme agli artisti e al manager della cultura e Presidente di Spoleto Arte Salvo Nugnes che ha organizzato l'evento. "Penso a questa giornata del mio compleanno come a un giorno luttuoso perché mi avvicino alla morte - ha esordito Vittorio Sgarbi festeggiato tra gli altri da Katia Ricciarelli, Pippo Franco, Silvana Giacobini, José Dalì, Alberto D'Atanasio, Roberto Villa, Enio Drovandi, Enrico Cipriani e Patrick Ray Pugliese -. Sono qui oggi quindi con un doppio dolore: per la mia età che avanza e per l'insuccesso degli artisti ai quali viene negata la giusta attenzione che meriterebbero". "E' importante - ha detto Nugnes - dare il giusto spazio a questi artisti che altrimenti non avrebbero altre occasioni per emergere".