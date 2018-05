Concerti e star per Santa Cecilia

ROMA, 9 MAG - Ventotto concerti sinfonici, diciotto da camera, tre tour europei e una lunga tournée in Asia che impegnerà l'Orchestra e il suo Direttore Musicale Antonio Pappano per quasi tutto il mese di novembre, una parata di star italiane e internazionali della musica e del canto: è pieno di appuntamenti di qualità straordinaria il cartellone dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la stagione 2018/19. Alla presentazione con il presidente sovrintendente Michele Dall'Ongaro e il maestro Pappano sono intervenuti il Direttore Generale Spettacolo del Ministero dei Beni Culturali Onofrio Cutaia il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti la sindaca di Roma Virginia Raggi e il vicesindaco Luca Bergamo. Sul podio per l' inaugurazione, il 12 ottobre, Pappano dirigerà West Side Story, il musical di Leonard Bernstein, proseguendo l'omaggio per il centenario della nascita del grande compositore e direttore d' orchestra americano già avviato con Orchestra e Coro a febbraio con l' esecuzione delle sue Sinfonie.