Biografia di Meghan Markle prima del sì

ROMA, 8 MAG - Dall'appuntamento 'al buio' con il principe Harry organizzato in un club esclusivo a Londra dall'amica Violet (pierre di Ralph Lauren), alle origini della famiglia materna, discendente dagli schiavi delle piantagioni di cotone, alla sua determinazione a diventare "una principessa" fin dai giochi da bambina. A meno di due settimane dalle nozze reali con Harry Windsor, previste il 19 maggio a Londra, esce l'8 maggio in Italia per Piemme la biografia sull'attrice californiana Meghan Markle, conosciuta come protagonista della serie tv Suits, prossima a sposare il secondogenito di Lady Diana e di Carlo d'Inghilterra, acquisendo il titolo di duchessa reale. Meghan, La sua vera storia, è firmata dal cronista della vita di Lady Diana, Andrew Morton, che nel 1992 pubblicò la biografia della principessa del popolo. Diana, La sua vera storia, scritta in stretta collaborazione con Lady D, rivelò al mondo la tormentata vita di coppia tra la principessa del Galles con suo marito il principe Carlo.