Cannes, 7 opere prime in cerca di gloria

CANNES, 8 MAG - Sono sette le opere prime che cercheranno gloria non solo nell'esclusivo club della Semaine de la Critique ma anche alla Caméra d'or che premia il miglior esordio di Cannes 2018. Ai sette (compreso il film d'apertura, il molto atteso WILDLIFE di Paul Dano reduce da Sundance) si aggiunge un'opera seconda islandese che rinnova la recente tradizione dell'isola scandinava sulla Croisette. Se ci si ferma alla selezione in concorso della Semaine (firmata ormai da alcuni anni da Charles Tesson), si parte dalla delusione di non trovare un esordio italiano: segno non tanto di disattenzione dei francesi (qui hanno avuto gloria appena un anno fa Grassadonia&Piazza con il bellissimo "Sicilian Ghost Story"), ma della crisi produttiva dell'ultimo anno che ha di molto ridotto la voglia di scommettere sul nuovo da parte dei nostri produttori.