Tv: The Voice, finale a quattro per il talent di Rai2

Una finale a quattro per The Voice Of Italy 2018, che giovedì sera andrà in diretta su Rai2. A sfidarsi a suon di note, vincitori delle fasi precedenti del programma, saranno Maryam Tancredi per il team di Al Bano, Beatrice Pezzini per il team di J-Ax, Asia Sagripanti scelta dal coach Francesco Renga e Andrea Butturini, in quota alla squadra di Crisrina Scabbia. Il vincitore del talent di casa Rai si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music, mentre gli inediti dei quattro finalisti sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali