Willis allenatore di Tyson in Cornerman

CANNES, 8 MAG - Bruce Willis sta per salire sul ring in un film, ma senza guantoni. Starà invece all'angolo per interpretare il leggendario allenatore di Mike Tyson, Cus D'Amato, in 'Cornerman', scritto e diretto da Rupert Friend, debutto cinematografico dell'attore di Homeland e The Death of Stalin. Il film parlerà della storia dell'allenatore che aveva già lavorato con Floyd Patterson e Jose Torres. D'Amato gestiva una piccola palestra a Catskills a nord di New York insieme a Camille, un uomo che era stato compagno di piccoli crimini di Tyson. Vedendo le potenzialità del boxer, D'Amato e Camille convinsero il riluttante Tyson ad allenarsi, lo ospitarono nella loro casa, fino a dare al rissoso carattere del boxer un piglio da campione del mondo.