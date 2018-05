Noyz Narcos, tour dal 27 maggio

ROMA, 7 MAG - Dopo il successo del suo ultimo album "Enemy", già certificato disco d'oro e stabile nella top 5 dei dischi più venduti della classifica Fimi, partirà il 27 maggio l'Enemy tour 2018 di Noyz Narcos, che vedrà il rapper protagonista per tutta l'estate tra festival, arene e club fino a settembre. Il tour partirà da Carbonia (CI) il 27 maggio, per proseguire a Fondi (LT) l'8 giugno, Campobasso il 9 giugno, Campi Bisenzio (FI) il 12 giugno, Roma il 15 giugno, Senigallia (AN) il 16 giugno, Padova il 20 giugno, Milano il 29 giugno, Catania il 4 luglio, Salerno il 13 luglio, Bellaria il 21 luglio, Brescia il 28 luglio, San Benedetto del Tronto (AP) il 1 agosto, Osoppo (UD) il 24 agosto, Marina di Ravenna il 25 agosto. Durante l'Enemy tour 2018, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d'inediti Enemy (Thaurus/Universal), senza dimenticare i successi che hanno segnato l'inizio della sua carriera. Il tour è ideato e organizzato da Thaurus Live.