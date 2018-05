TorinoFilmLab al 71/o Festival di Cannes

TORINO, 7 MAG - Dopo il successo record ottenuto alla Berlinale 2018, che ha visto due film sostenuti da TorinoFilmLab, 'Touch Me Not' e 'The Heiresses', aggiudicarsi i maggiori premi del festival, tra cui l'Orso d'Oro al Miglior Film e l'Orso d'Argento Alfred Bauer, il Tfl prosegue l'annata in grande stile con altri due film in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2018. Si tratta di 'Birds of Passage', scelto per aprire la Quinzaine des Réalisateurs, diretto dal duo colombiano Ciro Guerra e Cristina Gallego, e 'Diamantino', uno dei 7 film in Concorso alla Semaine de la Critique. Inoltre, a calcare il tappeto rosso del festival ci saranno altri autori e altre opere seguiti dal TorinoFilmLab, tra film collettivi e cortometraggi d'autore. Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di Mibact, Regione Piemonte, Città di Torino e Creative Europe - Media Sub-Programme dell'Unione Europea, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.