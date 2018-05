Antologica Galimberti per 70 anni Fiaf

CORTONA (AREZZO), 7 MAG - Fiaf, la Federazione italiana associazione fotografiche, festeggia 70 anni con una mostra antologica di Maurizio Galimberti, fra i massimi esponenti italiani della corrente artistica che utilizza la fotografia istantanea per esprimere la propria creatività. L'esposizione è in programma dal 9 maggio al 17 giugno ala Fortezza del Girifalco a Cortona (Arezzo): in mostra 100 fotografie originali, provenienti dall'archivio di Galimberti e da collezioni private, tutte realizzate con il sistema Polaroid di fotografia istantanea.